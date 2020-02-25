«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

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