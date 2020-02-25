Экономика
RT на русскомЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
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Футбол
Воспитанник «Спартака» перешёл в армянский «Пюник»
Условия контракта игрока не разглашаются. 30-летний Маляка является воспитанником московского «Спартака».
Общество
«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса
Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Наука
Разработан новый метод распознавания дальних землетрясений
Международная группа геофизиков из университета Пекина и германского Центра наук о Земле в Потсдаме разработала новый метод распознавания дальних землетрясений.
Футбол
«Челси» предложил Кепу и 30 миллионов евро за Яна Облака
Напомним, что Кепа перешел в «Челси» из «Атлетика» Бильбао за рекордные для голкипера 80 миллионов евро.
Общество
Названы города России с самым грязным воздухом
Названы города России с самым грязным воздухом — это Красноярск, поселок Зырянка в Якутии и Владивосток.
Политика
Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
Экономика
Эксперт подтвердил угрозу закрытия сахарных заводов в России
Закрытие нескольких сахарных заводов в России может сказаться на предприятиях, продолжающих свою деятельность в стране, а также на экономике страны в целом.
Наука
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом один миллиард лет
Ученые обнаружили старейшую зелёную водоросль на планете, удивительная находка сделана на территории Китая.
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 9 4900HS замечен в составе игрового ноутбука ASUS
Портативная игровая система основана на восьмиядерном 7-нм процессоре AMD Ryzen 9 4900HS, который работает на частотах от 3,0 до 4,4 ГГц, довольствуясь уровнем TDP не более 35 Вт.
Политика
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
Пока же в позиции некоторых наших коллег – вольно или невольно – преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок.
Политика
Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу
Крашенинников уточнил, что сейчас рабочая группа рассматривает поправки, которые будут влиять на права граждан непосредственно или через федеральные законы.
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Спорт
Борзаковский снял кандидатуру с выборов главы ВФЛА
Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Политика
Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму
По итогам финала конкурса будет отобрано 70–80 человек.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера
Катя Жужа и Артем Маркелов познакомились в 2018 году.
Кино
Первый режиссер экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода
Первый режиссер экранизации Minecraft Роб Макэлхенни ("В Филадельфии всегда солнечно") рассказал о причинах своего ухода из проекта.
Авто
Volkswagen показал мощный Touareg R
Мощный Touareg R станет третьей плагин-гибридной моделью Volkswagen после Golf и Passat, а также первым полноприводным автомобилем марки с гибридной силовой установкой.
Финансы
ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа
«Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Технологии
В США начнут испытывать вакцину от нового коронавируса
Клинические испытания вакцины от китайского коронавируса стартуют в США до конца апреля 2020 года.
Кино