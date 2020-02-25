Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ с 1 апреля отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона

Совет директоров Банка России принял решение обнулить с 1 апреля свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами. Нулевые тарифы будут действовать более двух лет - до 30 июня 2022 года.
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ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

ТАСС06:28

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

RT на русском06:22

ЦБ отменил банкам комиссию на переводы физлиц в СБП до 30 июня 2022 года

Известия06:14

Центробанк отменил комиссии для банков за переводы физлиц по номеру телефона

Газета.Ru06:30

Центробанк продлил на два года нулевую комиссию за переводы физлиц по номеру телефона

Комсомольская правда06:20

ЦБ утвердил нулевые тарифы для банков за переводы физлиц в системе быстрых платежей до 30 июня 2022 года

Агентство Москва06:38

ЦБ с 1 апреля отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона

Российская газета06:46
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Редькин о Логинове на ЧМ: Надо было иностранцев мордой окунуть

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