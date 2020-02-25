Экономика
Российская газетаЦБ с 1 апреля отменит комиссии за переводы физлиц по номеру телефона
Совет директоров Банка России принял решение обнулить с 1 апреля свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей по переводам между физическими лицами. Нулевые тарифы будут действовать более двух лет - до 30 июня 2022 года.
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Центробанк продлил на два года нулевую комиссию за переводы физлиц по номеру телефона
Комсомольская правда06:20
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