Экономика
RT на русскомЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.RT на русском06:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк продлил на два года нулевую комиссию за переводы физлиц по номеру телефона
Комсомольская правда06:20
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Путешествия
Турпоток из России в Турцию увеличился в январе на 42,4%
Турпоток из России в Турцию увеличился в январе на 42,4% в годовом выражении, сообщает "Ассоциация туроператоров России" (АТОР) со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции.
Спорт
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Анонсирован выход нового специального эпизода американского сериала «Друзья».
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Политика
Россия назначила нового торгпреда на Украине
Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Космос
Получены данные, изменяющие историю формирования Земли
Общество
Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак
В апреле 1975 года президент Анвар Садат назначил Мубарака вице-президентом Египта.
Общество
На единую карту петербуржца подана 500-тысячная заявка
Юбилейная заявка была подана 19 февраля.
Политика
Путин встретится с главой Северной Осетии Битаровым
Здоровье
В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
Здоровье
Минздрав Татарстана рассказал о состоянии россиян с Diamond Princess
Состояние россиян, прибывших в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где у нескольких человек был диагностирован коронавирус COVID-19, не изменилось.
Общество
Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.
Наука
Обнаружено животное без митохондрий, которому не нужен кислород
Израильские ученые из Тель-Авивского университета впервые обнаружили не нуждающийся в кислороде сложный биоорганизм, который паразитирует на лососевых рыбах.
Происшествия
В Мурманске 15-летний подросток пытался убить 11-летнего мальчика
В Кандалакше (Мурманская область) 15-летний подросток (2004 года рождения) напал на 11-летнего мальчика и жестоко избил.
Энергетика
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть
Белоруссия и РФ подписали протокол о компенсации за "грязную" нефть из расчета $15 за баррель, сообщили в компании "Белнефтехим".
Общество
Власти Хорватии подтвердили первый случай нового коронавируса в стране
Власти Хорватии подтвердили первый случай нового коронавируса в стране, сообщает Reuters со ссылкой на премьера.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Лундквист отреагировал на аварию Шестеркина и Бучневича
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист высказался об аварии, в которую попали российские игроки команды Павел Бучневич и Игорь Шестеркин.
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных на 8 марта
Три выходных дня, как напоминают в Роструде, ожидают россиян в марте.
Происшествия
В Беларуси по запросу России задержали «Свидетеля Иеговы» из Югры
Белорусские силовики по запросу России задержали последователя «Свидетелей Иеговы» из Ханты-Мансийского автономного округа Николая Махаличева.
Политика
Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил в кратчайшие сроки провести финансовый и кадровый аудит угольной отрасли.
Политика
Трамп: США поставят Индии военные вертолеты на общую сумму в $3 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поставит Нью-Дели боевую технику, в том числе военные вертолеты, на общую сумму $3 млрд.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Биатлон
Тихонов призвал собрать внеочередную конференцию СБР после ЧМ в Италии
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов после окончания чемпионата мира в Италии призвал к созыву внеочередной конференции Союза биатлонистов России (СБР).
Игры
Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры
Контроллер Dualshock 5 для нового Playstation будет не особо отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее, он обретёт новые функции.
Технологии
Electronic Arts пропустит GDC 2020 из-за коронавируса
EA не только пропустит GDC 2020, но и ограничит своё участие на других мероприятиях. Каких именно, в компании не уточнили.
Баскетбол
Майкл Джордан разрыдался на церемонии прощания с Коби Брайантом
В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с выдающимся баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джиджи, которые разбились на вертолёте.