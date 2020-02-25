с чего всё началось

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Путешествия Турпоток из России в Турцию увеличился в январе на 42,4% Турпоток из России в Турцию увеличился в январе на 42,4% в годовом выражении, сообщает "Ассоциация туроператоров России" (АТОР) со ссылкой на данные министерства культуры и туризма Турции.

Спорт Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Политика Россия назначила нового торгпреда на Украине Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Общество Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат.

Хоккей Вратарь «Рейнджерс» Лундквист отреагировал на аварию Шестеркина и Бучневича Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист высказался об аварии, в которую попали российские игроки команды Павел Бучневич и Игорь Шестеркин.

Политика Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли Президент Украины Владимир Зеленский поручил в кратчайшие сроки провести финансовый и кадровый аудит угольной отрасли.

Гаджеты Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.