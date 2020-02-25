с чего всё началось

Банк России продлил до конца июня 2022 года нулевую комиссию для банков за переводы физлиц в Системе быстрых платежей (СБП).

ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в Системе быстрых платежей

Общество Глава МИД Италии заявил об информационной эпидемии против страны Риск распространения коронавируса в Италии привел к "инфодемии", которая наносит вред экономике, туризма и науке страны, считает глава МИД Луиджи Ди Майо.

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Энергетика РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

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Общество Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.

Политика Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.

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Путешествия Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

Общество Хуснуллин стал куратором жилищных, транспортных и дорожных нацпроектов Вице-премьер Марат Хуснуллин назначен куратором нацпроектов "Безопасные и качественные автодороги", "Жилье и городская среда", а также транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.