Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) снова станут бесплатными для банков — Центробанк решил отменить комиссию за пользование инфраструктурой до середины 2022 года, следует из сообщения
 на сайте регулятора.
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Эксперт оценил решение ЦБ отменить комиссию для банков за переводы в СБП

RT на русскомвчера в 14:41

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ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей

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ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

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Эксперты оценили решение отменить банкам комиссию на переводы физлиц в СБП

Известиявчера в 11:19
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Эксперт рассказал, как защитить хранящиеся в «облаках» личные данные

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В Федерации независимых профсоюзов объяснили, как россиянам будут оплачивать работу в день, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:56
Игры

PlatinumGames анонсировала новую игру — Project G.G. про супергероев

Если первая игра была про превращение в супергероя, а вторая — про группу сверхлюдей, то Project G.G. — о том, кто может увеличиваться до гигантского размера.
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«По миру пошла вторая волна эпидемии коронавируса» — иммунолог

В мире начала развиваться вторая волна эпидемии коронавируса, уже куда более масштабная, чем первая, которую удалось локализовать в Китае.
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Колокольцев назвал борьбу за чистоту кадров в числе приоритетов МВД

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назвал среди приоритетов работы ведомства борьбу за чистоту рядов и укрепление кадрового потенциала.
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Экономика

Исследование: На Украине продолжает падать промпроизводство

Промпроизводство на Украине продолжило падение в начале 2020 года.
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Политика

Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях

Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".
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Армия и оружие

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Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
РИА Новости 10:48
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РИА Новости 18:45
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Жителям Гонконга раздадут деньги из-за коронавируса

Каждый местный житель старше 18 лет получит 10000 гонконгских долларов (около 1280 долларов).
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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
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Башкиров стал игроком «Заглембе»

Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
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Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Ведомости 08:34
Армия и оружие

США признали частичную утрату военного превосходства над Россией

В Пентагоне признают, что в ряде аспектов отстали от России.
Росбалт 15:47
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