с чего всё началось

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Общество Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.

Авто Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon Пока же китайская компания Geely начала продажи нового кроссовера Geely Icon на китайском рынке, где он предлагается в восьми комплектациях.

Транспорт Совет Федерации готов оказать поддержку в строительстве моста между Сахалином и материком Проект создания транспортного железнодорожного сообщения Сахалина с материком имеет принципиальное значение для острова и всей страны, Совет Федерации готов оказать поддержку в его реализации, сказала на пленарном заседании спикер палаты Валентина Матвиенко.

Политика Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Политика Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.

Здоровье Стало известно, где в России можно сдать анализы на коронавирус В России из-за сообщений об эпидемии коронавируса в Китае и случаях заболевания по всему миру стало актуальным провериться на инфекцию, однако выяснилось, что сделать это достаточно сложно, есть всего несколько мест, где могут взять нужные анализы, сообщают "Известия".

Политика Шнуров назвал политических оппонентов «петухами» Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".

Происшествия При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.

Политика Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".

Общество Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.

Общество Россия продлит до 1 апреля действующие из-за коронавируса ограничения Россия продлит до 1 апреля все действующие до 1 марта из-за коронавируса ограничения, в том числе ограничения по проведению международных мероприятий, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Футбол Башкиров стал игроком «Заглембе» Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.