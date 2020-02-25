с чего всё началось

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Финансы Когда курс доллара может дойти до 70 рублей С начала года весьма наглядно прослеживается разворот тенденции: рубль потерял неуязвимость, плавно отступая к доллару и даже евро, хотя последний сам сдавал позиции на мировом валютном рынке.

Кино Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино Актриса Кристина Асмус примет участие в съемках фильма «Булки», где исполнит роль пекаря из подмосковного Протвино.

Экономика Падение акций из-за коронавируса стало рекордным с «черного понедельника» Падение российского рынка акций во вторник, 25 февраля, стало максимальным с «черного понедельника» 9 апреля 2018 года, когда котировки рухнули из-за введенного США пакета санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников, которые затронули в том числе публичные компании Олега Дерипаски En+ и Rusal.

Общество Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Армия и оружие Шойгу проверил, как в Пермском крае создают высокоточное оружие Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край проверил исполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа расположенными в регионе предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Футбол Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.

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Политика Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.

Общество Для подключения фельдшеров и школ к интернету не хватило компьютеров Источник РБК, знакомый с ходом реализации проекта, говорит, что всего было подключено 17,7 тыс. При этом в 18 регионах представители социально значимых объектов отказываются от подписания актов оказания услуг по передаче данных из-за того, что у них не установлено оборудование для доступа в интернет и, соответственно, они не потребляли услугу.