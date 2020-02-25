Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) снова станут бесплатными для банков — Центробанк решил отменить комиссию за пользование инфраструктурой до середины 2022 года, следует из сообщения
 на сайте регулятора.
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