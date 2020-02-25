Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
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ЦБ решил отменить комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Газета.Ru09:26

Экономист оценил отмену комиссии за переводы в системе быстрых платежей

RT на русском08:54

ЦБ отменил банкам комиссию на переводы физлиц в СБП до 30 июня 2022 года

Известия06:14

ЦБ вернул нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей

РБК06:55

ЦБ утвердил нулевые тарифы для банков за переводы физлиц в системе быстрых платежей до 30 июня 2022 года

Агентство Москва06:38

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

ТАСС06:28

Эксперт оценил отмену комиссии для банков за переводы физлиц

РИА Новости09:17
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