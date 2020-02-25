Экономика
RT на русскомЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
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Происшествия
Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Политика
В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы
Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
Происшествия
В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов
На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате пострадали четверо детей.
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Музыка
Представители Украины на Евровидении будут избегать российских СМИ
Участники группы Go_A, которая представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, постараются не общаться с российскими журналистами, заявила солистка коллектива Екатерина Павленко.
Наука
Вещество, содержащееся в ископаемом топливе, может превращаться в чистый алмаз
Исследование предлагает создание алмазов без участия катализатора.
Здоровье
Из-за патологии у женщины в мочевом пузыре вырабатывался алкоголь
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала похожую на подростка маму
Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Анонсирован выход нового специального эпизода американского сериала «Друзья».
Происшествия
Дело Дмитрия Зубкова. Началось новое рассмотрение эпизода со взяткой
Сегодня во Фрунзенском районном суде Саратова началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника Восточного территориального отдела регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Зубкова.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 9 4900HS замечен в составе игрового ноутбука ASUS
Портативная игровая система основана на восьмиядерном 7-нм процессоре AMD Ryzen 9 4900HS, который работает на частотах от 3,0 до 4,4 ГГц, довольствуясь уровнем TDP не более 35 Вт.
Биатлон
Алябьев призвал дать Елисееву «хорошего ремня»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев считает непозволительным поведение спортсмена сборной России Матвея Елисеева.
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Финансы
ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа
«Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.
Армия и оружие
Издание Military Watch гадает, зачем России нужны Су-35 и Миг-35
Получается, что оба истребителя являются частью плана Кремля по созданию непобедимой армии Ранее "ПолитРоссия" рассказывала о том, что, по мнению обозревателей американского издания Military Watch, идея Москвы вооружить российские истребители пятого поколения Су-57 баллистическими ракетами — может совершить революцию в боевой авиации.
Космос
США запустят на Аляске новую ракету с четырьмя спутниками Пентагона
Культура
Сериал «Колл-центр» с Павлом Табаковым выйдет на ТНТ
Телеканал ТНТ готовит к показу сериал «Колл-центр» с актером Павлом Табаковым в главной роли.
Общество
Белоруссия в марте начнет импорт нефти через Украину
Белоруссия в марте начнет импорт нефти через Украину по нефтепроводу Одесса-Броды.
Футбол
Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
Хоккей
«Сибирь» победила «Металлург», Шаров набрал три очка
Политика
США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Белый дом введет дополнительные санкции против Каракаса, об этом 24 февраля сообщает Reuters.
Интернет
Российское ПО активно предустанавливают на смартфоны
Технический директор BQ Тимофей Мелихов Ранее отечественный производитель смартфонов компания Inoi и китайская компания Vivo сообщили о своем намерении устанавливать на свои телефоны российское программное обеспечение.
Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Общество
У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус
Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Политика
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.