С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.

Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии

Общество В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты. 23

Политика БиГ не дала российским военным медикам продезинфицировать больницу Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич распорядился не пропускать в боснийский город Мостар группу российских военных медиков. 2,1K

Политика Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. 830

Общество Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев. 65

Единоборства Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется. 2

Футбол Педро: «У меня есть предложения из многих стран» Полузащитник "Челси" Педро рассказал о своем будущем. Ситуация с коронавирусом повлияла на все, поэтому сейчас я жду встречи с "Челси".

Происшествия Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции. 156

Общество За сутки 72 человека заразились коронавирусом в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 3 мая на территории Ростовской области за сутки коронавирус подтвержден еще у 72 человек. 376

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,6K

Общество Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава. 1,1K

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,6K

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Общество Россия обошла Францию по числу случаев заражения коронавирусом Обошла Францию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выйдя на 6-е место, Российская Федерация, 3 мая следует из официальных данных статистики. 18

Общество Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 11

Политика Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 4,2K

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Происшествия Пропавшего в Зее школьника нашли В Зее установили местонахождение 12-летнего Дмитрия Котова, который пропал 2 мая. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 736

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Общество Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции. 153