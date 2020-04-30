Экономика
Газета.RuРоссияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
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Ритейлеры в РФ хотят подключиться к системе быстрых платежей в обход банков
ИА Красная Весна01 мая в 02:23
Какие банки решили сделать переводы через СБП полностью бесплатными
Российская газета30 апреля в 19:00
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона
ТАСС30 апреля в 17:03
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:45, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:45, Ашберн
Общество
В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России
Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.
Известия 07:00
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Политика
БиГ не дала российским военным медикам продезинфицировать больницу
Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич распорядился не пропускать в боснийский город Мостар группу российских военных медиков.
Вести.Ru вчера в 07:01
Общество
Власти Сочи не советуют отелям принимать туристов с 1 июня
Запрет на закрытие объектов размещения в Сочи до 1 июня может быть продлен. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба администрации города.
Profi.travel вчера в 14:46
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения
Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
РИА Новости 03:57
Единоборства
Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах
Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.
Чемпионат 01 мая в 19:36
Футбол
Педро: «У меня есть предложения из многих стран»
Полузащитник "Челси" Педро рассказал о своем будущем. Ситуация с коронавирусом повлияла на все, поэтому сейчас я жду встречи с "Челси".
Soccer.ru 06:28
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Общество
За сутки 72 человека заразились коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 3 мая на территории Ростовской области за сутки коронавирус подтвержден еще у 72 человек.
Kursk.com 05:03
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Политика
Трамп не исключил введение дополнительных пошлин на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает вариант введения дополнительных пошлин на китайские товары.
RT на русском 01 мая в 19:24
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Победа Ангарской стала тем более неожиданной, что большинство зрителей были уверены в победе Дмитрия Павлюка, другого представителя «племени зрителей».
Wday.ru 05:37
Наука
Создан способ усилить иммунный ответ раковым клеткам
Faktom 01 мая в 11:40
Общество
Россия обошла Францию по числу случаев заражения коронавирусом
Обошла Францию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выйдя на 6-е место, Российская Федерация, 3 мая следует из официальных данных статистики.
ИА Красная Весна 05:25
Общество
Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 07:01
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Происшествия
Пропавшего в Зее школьника нашли
В Зее установили местонахождение 12-летнего Дмитрия Котова, который пропал 2 мая. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Телепорт 03:30
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
Здоровье
В Кировской области количество зараженных коронавирусом достигло 562
Общее число заражений инфекцией нового типа составляет 562 случая, сообщает региональный Минздрав.
Gorodkirov.ru 01 мая в 02:21
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
Российская газета 06:39
Общество
Оператор «Северного потока-2» оценил решение немецкого регулятора
Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG прокомментировал сообщения СМИ о решении Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) о регулировании проекта.
Московский Комсомолец 01 мая в 13:10
Общество
Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой
Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции.
РБК 06:52
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
Общество
Минпросвещения определило сроки окончания учебного года
Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации по срокам окончания учебного года.
Волжский.ру 02:19