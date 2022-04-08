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ЦБ отменил комиссию в 12% при покупке валюты для брокеров

Центробанк отменит с 11 апреля комиссию в 12% на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов для брокеров, сказано в предписании регулятора.
РБК
Комиссия на покупку валюты, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, действовала
 больше месяца.
News.ru
Предписание брокерам взимать комиссию при исполнении поручений физлиц о покупке долларов, евро и фунтов стерлингов действовало с 3 марта.
Интерфакс
ЦБ рекомендует банкам установить для импортеров, покупающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.
РИА Новости

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ЦБ подтвердил, что отменил комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров
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