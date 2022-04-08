РБКЦБ отменил комиссию в 12% при покупке валюты для брокеровЦентробанк отменит с 11 апреля комиссию в 12% на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов для брокеров, сказано в предписании регулятора.РБККомиссия на покупку валюты, включая доллары США, евро и фунты стерлингов, действовала больше месяца.News.ruПредписание брокерам взимать комиссию при исполнении поручений физлиц о покупке долларов, евро и фунтов стерлингов действовало с 3 марта.ИнтерфаксЦБ рекомендует банкам установить для импортеров, покупающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКРБК ИнвестицииИзвестияЦарьградKazanfirst.ruLife.ruREGNUMФорпост Северо-ЗападВечерняя МоскваСахалин и КурилыЭкономика сегодняГлавный региональныйDP.RUГЛАС.RUАБНГазета.RuКолыма-информПолитика СегодняRZN.infoКомсомольская правдаПодробнее о событииЦБ подтвердил, что отменил комиссию в 12% на покупку валюты через брокеровИнтерфаксвчера в 15:38Центробанк России с 11 апреля отменит комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютойLenta.ruвчера в 14:53ЦБ отменит комиссию в 12% за покупку валюты на бирже с 11 апреляРИА Новостивчера в 14:46ЦБ отменил комиссию в 12% при покупке валюты для брокеровРБКвчера в 14:44Банк России смягчает правила приобретения и продажи валюты через брокеров и банкиГлас Народавчера в 15:34ЦБ отменяет комиссию в 12% на покупку валютыКоммерсантъвчера в 14:33Центробанк отменяет комиссию в 12% на покупку валютыГлавный региональныйвчера в 14:27Показать ещёОценить222Поделиться