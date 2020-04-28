Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВПереводы до 100 тысяч рублей в СБП станут бесплатными

Переводы до 100 тыс. рублей в СБП освободят от комиссии с 1 мая. Соответствующие меры ЦБ ввел в качестве мер поддержки граждан в условиях пандемии. За переводы на сумму свыше указанной комиссия не может превышать 0,5%. Также рассматривается вариант взимать 1500 рублей за операцию.
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Переводы через СБП освободят от комиссии

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Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

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Модель Джиджи Хадид действительно ждет ребенка от поп-звезды Зейна Малика, передает нидерландское издание RTL Boulevard.
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Происшествия

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил против введённых из-за пандемии коронавируса ограничений.
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Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
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Российские учёные запустят в космос «Ноев ковчег»

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Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

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