Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал сообщение о том, что в центре им. Гамалеи есть доработанный «под дельта-штамм коронавируса» вариант вакцины «Спутник V».
Международная платежная система Visa обещает банкам штрафы в 25 тысяч долларов, если они будут проводить платежи за покупки в российском онлайн-магазине Wildberries с дополнительной наценкой при оплате картами Visa, сообщил РИА Новости источник на финрынке и следует из письма платежной системы банкам.