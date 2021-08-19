Visa обещает банкам штрафы в $25 тысяч за наценки сверх комиссий на Wildberries

Международная платежная система Visa обещает банкам штрафы в 25 тысяч долларов, если они будут проводить платежи за покупки в российском онлайн-магазине Wildberries с дополнительной наценкой при оплате картами Visa, сообщил РИА Новости источник на финрынке и следует из письма платежной системы банкам.