Будьте в Плюсе

ЦБ отменил трехдневную отсрочку вступления в силу электронных договоров ОСАГО

Изменения в правила ОСАГО опубликованы регулятором.
Интерфакс
В регуляторе предполагают, что подобная мера упростит процедуру получения ОСАГО и сделает полис доступнее.
РЕН ТВ
Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии.
Право.ру
Изменения в нормативные акты Банка России начнут действовать с 29 августа.
Право.ру

Подробнее о событии

В ЦБ отменили трехдневную отсрочку вступления в силу электронных договоров ОСАГО
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