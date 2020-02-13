Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

с чего всё началось

Банк России перестанет взимать комиссию с банков за осуществление переводов между физическими лицами в Системе быстрых платежей, позволяющей клиентам переводить средства по номеру телефона, решение планируется закрепить во втором квартале 2020 года, оно будет действовать до 2022 года, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.

ЦБ отменит комиссии для банков за переводы в Системе быстрых платежей

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