Экономика
Rambler News ServiceЦБ отменит комиссии для банков за переводы в Системе быстрых платежей
Банк России перестанет взимать комиссию с банков за осуществление переводов между физическими лицами в Системе быстрых платежей, позволяющей клиентам переводить средства по номеру телефона, решение планируется закрепить во втором квартале 2020 года, оно будет действовать до 2022 года, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
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с чего всё началось
Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.ТАСС09:20
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