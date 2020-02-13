Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ отменит комиссии для банков за переводы в Системе быстрых платежей

Банк России перестанет взимать комиссию с банков за осуществление переводов между физическими лицами в Системе быстрых платежей, позволяющей клиентам переводить средства по номеру телефона, решение планируется закрепить во втором квартале 2020 года, оно будет действовать до 2022 года, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе пресс-конференции в рамках съезда Ассоциации банков России.
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с чего всё началось

ЦБ может отменить на два года комиссию для банков за переводы в СБП между физлицами

Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
ТАСС09:20

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ЦБ рассказал, какие тарифы в Системе быстрых платежей считает неприемлемыми

ТАСС12:00

Нулевую комиссию для банков в СБП на переводы физлиц продлят на два года

Газета.Ru09:58

ЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей

РБК10:07

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

RT на русском10:47

ЦБ вернет нулевой тариф в системе быстрых платежей

Коммерсантъ09:49

Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Российская газета09:26

ЦБ отменит комиссию с банков за переводы по номеру телефона

Телеканал 360°09:25
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