Экономика
RT на русскомЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка.
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с чего всё началось
Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.ТАССвчера в 09:20
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