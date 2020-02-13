Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

RT на русском10:47

ЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей

РБК10:07

ЦБ отменит комиссию с банков за переводы по номеру телефона

Телеканал 360°09:25

ЦБ вернет нулевой тариф в системе быстрых платежей

Коммерсантъ09:49

Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Российская газета09:26

Нулевую комиссию для банков в СБП на переводы физлиц продлят на два года

Газета.Ru09:58

ЦБ может отменить на два года комиссию для банков за переводы в СБП между физлицами

ТАСС09:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:12, Ашберн
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Lenta.ru 11:06
Футбол

Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА

ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля.
Спорт-Экспресс 04:22
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета 07:16
Биатлон

Норвегия выиграла в смешанную эстафету на ЧМ, россияне — шестые

РИА Новости 09:57
Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 07:24
Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
REGNUM 01:57
Общество

ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра

Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.
Новая газета вчера в 04:27
Происшествия

В Одессе полицейские обокрали офис во время обыска

В Одессе полицейские присвоили себе вещи сотрудников одного из предприятий, в помещении которого проводили обыск.
Rusvesna.su 04:22
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Коммерсантъ вчера в 05:23
Происшествия

Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек

В результате ДТП погибли восемь человек. На закругленном участке трассы машину вынесло на встречную полосу.
Российская газета 10:06
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Политика

В Кремле заявили, что Путин не предлагал Лукашенко объединить страны

Труд вчера в 11:19
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия 08:19
Наука

Раскрыта реальная опасность загрязненных коронавирусом предметов

Lenta.ru 10:42
Футбол

Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге

Финал Кубка России по футболу в 2020 году пройдет в Екатеринбурге.
Overtime.life 06:50
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
BFM.ru 09:55
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
Коммерсантъ 10:10
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Кино

Козловский попросил не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO

Газета.Ru 03:24
Шоу-бизнес

Джо Джонас и Софи Тернер станут родителями

Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
ИА InterMedia вчера в 12:40
Политика

В Пентагоне назвали договор СНВ-3 полезным, но не паритетным

REGNUM 10:50
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, подтвердил переход футболиста в «Сочи» на правах аренды.
RT на русском 09:33
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 07:20
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Здоровье

В России выздоровели все заболевшие коронавирусом

Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.
Новые Известия вчера в 06:09
Авто

Продажи автомобилей в Китае в январе упали на 18%

Car.ru 09:51
Общество

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру 11 февраля в 20:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное