Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка.
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с чего всё началось

ЦБ может отменить на два года комиссию для банков за переводы в СБП между физлицами

Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
ТАССвчера в 09:20

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ЦБ рассказал, какие тарифы в Системе быстрых платежей считает неприемлемыми

ТАССвчера в 12:00

ЦБ отменит комиссию с банков за переводы по номеру телефона

Телеканал 360°вчера в 09:25

ЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей

РБКвчера в 10:07

Нулевую комиссию для банков в СБП на переводы физлиц продлят на два года

Газета.Ruвчера в 09:58

ЦБ вернет нулевой тариф в системе быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 09:49

Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Российская газетавчера в 09:26

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

RT на русскомвчера в 10:47
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Армия и оружие

По Дамаску вновь ударили ракеты

Газета.Ru 01:38
Армия и оружие

Турция заявила о «нейтрализации» более 50 сирийских военных в Идлибе

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Коммерсантъ 11 февраля в 12:42
Кино

Добронравов развеял слухи о конфликте с Васильевым

КМВ Новости 00:21
Хоккей

НХЛ объяснила, почему был засчитан буллит Панарина

РИА Новости 02:04
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 12 февраля в 02:28
Экономика

Центробанк планирует продать Сбербанк

Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
ГЛАС.RU 11 февраля в 08:31
Здоровье

Мать звонила в детскую поликлинику 327 раз, чтобы вызвать врача

РЕН ТВ 12 февраля в 08:38
Общество

Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» выплатить премию за сделку с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 20:21
Здоровье

Приход ранней весны в этом году может быть опасен

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев дал несколько рекомендаций, которые помогут справится с недугами прихода ранней весны.
NewInform вчера в 19:43
Космос

Япония приберётся на орбите в два этапа

Популярная механика вчера в 09:30
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском вчера в 01:16
Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Газета.Ru 00:37
Авто

Haval предлагает выгоду на покупку своих автомобилей

SpeedMe 11 февраля в 02:44
Происшествия

В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
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Xiaomi Mi 10 стоит на 30% меньше, чем аналоги

Продажи Xiaomi Mi 10 за минуту достигли почти 30 млн долларов Партнер отделения Xiaomi Industry Investment и известный аналитик Пан Цзютан (Pan Jiutang) прокомментировал цену флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, которая начинается с отметки около 570 долларов.
iXBT.com вчера в 23:46
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Наука

Назван рецепт раствора для гигантских мыльных пузырей

МИР 24 11 февраля в 08:50
Армия и оружие

В России завершили госиспытания перспективной торпеды

«Закончили в этом году госиспытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 кг, сейчас на них оформляется документация», — приводит РИА Новости его слова.
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Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском вчера в 07:53
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Культура

«Уральские пельмени» рассказали о драках между участниками коллектива

Участники популярного телешоу «Уральские пельмени» рассказали о нескольких конфликтах в коллективе, которые доходили до серьезных драк.
ФАН вчера в 22:22
Шоу-бизнес

Клюкина сменила прическу и стала копией Бородиной

Еще со времен своего первого участия в реалити-шоу «Холостяк» Дарья Клюкина полюбилась зрителям в образе простой девчонки с соседнего двора.
Wday.ru 12 февраля в 08:30
Общество

В Японии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Японии зафиксирован первый случай летального исхода в результате заражения коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 07:43
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда

РБК 12 февраля в 05:18
Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru вчера в 07:58
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Скончался один из пострадавших на уральском заводе

Российская газета 01:29
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Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Слово и Дело вчера в 11:40
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
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