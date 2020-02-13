Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка.
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с чего всё началось

ЦБ может отменить на два года комиссию для банков за переводы в СБП между физлицами

Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
ТАСС09:20

Подробнее о событии

ЦБ рассказал, какие тарифы в Системе быстрых платежей считает неприемлемыми

ТАСС12:00

Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Российская газета09:26

ЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей

РБК10:07

Нулевую комиссию для банков в СБП на переводы физлиц продлят на два года

Газета.Ru09:58

ЦБ вернет нулевой тариф в системе быстрых платежей

Коммерсантъ09:49

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

RT на русском10:47

ЦБ отменит комиссию с банков за переводы по номеру телефона

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