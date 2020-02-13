Экономика
Российская газетаБанк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона
Банк России решил вернуть нулевые тарифы для банков за P2P-переводы в Системе быстрых платежей (между физическими лицами), которые действовали в течение первого года ее работы.
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с чего всё началось
Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.ТАСС13 февраля в 09:20
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ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
RT на русском13 февраля в 10:47
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