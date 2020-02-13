Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Банк России решил вернуть нулевые тарифы для банков за P2P-переводы в Системе быстрых платежей (между физическими лицами), которые действовали в течение первого года ее работы.
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с чего всё началось

ЦБ может отменить на два года комиссию для банков за переводы в СБП между физлицами

Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
ТАСС13 февраля в 09:20

Подробнее о событии

ЦБ рассказал, какие тарифы в Системе быстрых платежей считает неприемлемыми

ТАСС13 февраля в 12:00

Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Российская газета13 февраля в 09:26

ЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей

РБК13 февраля в 10:07

Нулевую комиссию для банков в СБП на переводы физлиц продлят на два года

Газета.Ru13 февраля в 09:58

ЦБ вернет нулевой тариф в системе быстрых платежей

Коммерсантъ13 февраля в 09:49

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

RT на русском13 февраля в 10:47

ЦБ отменит комиссию с банков за переводы по номеру телефона

Телеканал 360°13 февраля в 09:25
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Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском вчера в 01:29
Политика

Помпео обвинил Россию во лжи о «Северном потоке – 2»

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал не верить словам Москвы о том, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим проектом.
Взгляд.ру 05:13
Происшествия

В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
RT на русском 13 февраля в 23:58
Единоборства

Флойд Мейвезер: «Готов подраться с Хабибом утром, а с Конором — вечером в тот же день»

Матч ТВ 07:15
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
Общество

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
РИА Новости 05:14
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Вести.Ru 05:21
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Автоспорт

Танабе: Верю, что нам удастся сделать ещё один шаг вперёд

Тойохару Танабе, технический директор Honda F1, не сомневается в том, что первый год в истории команды AlphaTauri станет не менее успешным, чем два предыдущих сезона сотрудничества японских мотористов с Toro Rosso.
F1news.ru 04:34
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Политика

Помпео обвинил Россию в попытке рассорить западные страны

Россия пытается рассорить западные страны при помощи кампании по дезинформации, заявил госсекретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ruposters.ru 06:45
Политика

Макрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
RT на русском 06:14
Общество

Предустановка на гаджеты российского ПО начнется с поисковых систем

Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
МонаВиста вчера в 12:08
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко непоследовательны и имеют «нервный» характер.
Известия 05:16
Хоккей

Буллит Панарина признали забитым по правилам

Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Спорт день за днем вчера в 15:08
Политика

Турецкая делегация 17 февраля отправится в Россию для обсуждения ситуации в Идлибе

Турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения обстановки в Идлибе (Сирия).
ТАСС 05:53
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Происшествия

Россиянка согласилась показать грудь в метро и получила кулаком в лицо

Lenta.ru вчера в 07:28
Авто

Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗа

На портале Drom.ru появилась информация о новом внедорожнике УАЗ, который в народе известен, как "Русский Прадо".
За рулем Кубань 13 февраля в 08:14
Политика

Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе»

Представители украинского внешнеполитического ведомства заявили, что не считают план под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом, поскольку он был составлен группой неравнодушных политиков и экспертов, и поэтому является частной инициативой.
REGNUM вчера в 21:05
Происшествия

В Самарской области нашли тело младенца в пакете на улице

Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в Самарской области в субботу, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:21
Общество

Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Lenta.ru вчера в 20:46
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip поступил в продажу в России

Только три дня назад южнокорейская компания Samsung представила свой новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip, как сегодня стартовали его продажи во всем мире, включая Россию.
Ридус вчера в 05:45
Политика

В Москве прошел митинг с требованием референдума по поправкам в Конституцию

Согласованный со столичными властями митинг лево-патриотических сил завершился в Москве без происшествий, рассказал "Интерфаксу" в субботу координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.
Интерфакс 06:44
Экономика

Правительство одобрило покупку акций Сбербанка у ЦБ

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выкупе у Центрального банка контрольного пакета акций Сбербанка.
Национальная служба новостей 13 февраля в 06:36
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru 05:09
Шоу-бизнес

Полина Гагарина зарабатывает больше мужа в 140 раз

У Дмитрия Исхакова есть собственная студия и постоянная база заказчиков, однако у него получается зарабатывать около 200 тысяч рублей каждый месяц.
Pravda.Ru 06:22
Армия и оружие

Снайпер ВСУ ранил мирного жителя на окраине Донецка

ИА Новороссия 03:37
Политика

Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России и альянса

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, а также ситуацию в Афганистане.
ТАСС 07:15
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