Экономика
КоммерсантъЦБ вернет нулевой тариф в системе быстрых платежей
Во втором квартале этого года ЦБ может вернуть нулевой тариф для переводов между физическими лицами (с2с) через систему быстрых платежей (СБП). Об этом на встрече с руководителями банков сообщила первый зампред правления Банка России Ольга Скоробогатова.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.ТАССвчера в 09:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Происшествия
В Рязани на улице Дзержинского насмерть сбили человека
Как видно на фото, легковушка насмерть сбила человека. Инцидент произошел рядом с остановкой общественного транспорта.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Общество
Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов
Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
Происшествия
Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Футбол
Кокорин согласился перейти в «Сочи»
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Кино
Козловский заявил, что «Чернобыль: Бездна» не является плагиатом
Актер и режиссер Данила Козловский отреагировал на высказывания критиков в контексте фильма «Чернобыль: Бездна».
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Происшествия
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
Киберспорт
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Армия и оружие
По Дамаску вновь ударили ракеты
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Здоровье
Приход ранней весны в этом году может быть опасен
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев дал несколько рекомендаций, которые помогут справится с недугами прихода ранней весны.
Политика
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Технологии
Эксперты оценили потери парфюмеров из-за контрафакта в Сети в $1 млрд
Ущерб пяти популярных компаний — производителей парфюмерии от продажи контрафактной косметической продукции на интернет-площадках в 2019 году составил от 3,7 млрд до 22,5 млрд руб. по каждому бренду, общая сумма потерь достигает 64,8 млрд руб.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Происшествия
В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски
ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Общество
Россиянам хотят установить новый возраст для получения паспорта
Депутат отметил, что практика выдачи бессрочного паспорта в 45 лет устарела. Это связано с тем, что продолжительность жизни в России растёт.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Армия и оружие
КСИР Ирана пригрозил США и Израилю ударом
Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами пригрозил США и Израилю последствиями на 40- день поминовения генерала КСИР Касема Сулеймани, убитого в ходе спецоперации американских военных.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Здоровье
Медики выяснили, как долго коронавирус «живет» на различных предметах
В ходе проведенного исследования ученые выяснили, как долго инфекция, унесшая жизни более тысячи человек, может сохраняться на поверхностях.
Общество