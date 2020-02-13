Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка.

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Политика Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.

Футбол УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового fair play, сообщается на официальном сайте организации.

Общество Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.

Политика Путин и Зеленский провели срочный телефонный разговор Владимир Путин и Владимир Зеленский недавно обсудили по телефону вопросы подготовки к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

Общество В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.

Общество МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин высказался об индексации пенсий в России Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.

Общество У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

Энергетика «Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.

Общество Астраханке отказали в выплатах из-за мертворожденных детей Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил увеличить сумму выплаты для семей с двумя детьми до 616 тысяч 617 рублей, а впервые сертификат на маткапитал на сумму 466 тысяч 617 рублей можно будет получить при рождении или усыновлении первого ребенка.