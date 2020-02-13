Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка.
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Нулевую комиссию для банков в СБП на переводы физлиц продлят на два года

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Коммерсантъвчера в 09:49

Банк России отменит комиссии за переводы по номеру телефона

Российская газетавчера в 09:26

ЦБ отменит комиссию с банков за переводы по номеру телефона

Телеканал 360°вчера в 09:25
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