Экономика
RT на русскомЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка.
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В Пентагоне гиперзвуковое оружие России назвали угрозой для США
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Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
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Как пояснил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в России должны сохраняться понятия папа и мама.
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Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
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В Госдуме предложили расширить федеральный перечень редких заболеваний
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Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
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Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии
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