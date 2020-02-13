Экономика
RT на русскомЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
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Стало известно о возможной гибели российского военного в Ливии
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ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
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Правду о состоянии Анастасии Заворотнюк расскажет Малахову её дочь
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Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента
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Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
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Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
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