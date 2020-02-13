Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка.

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

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