Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она отметила, что у кредитных учреждений много издержек и любой тариф — это всегда лишняя нагрузка.
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РБКвчера в 10:07
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