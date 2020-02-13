Экономика
Телеканал 360°ЦБ отменит комиссию с банков за переводы по номеру телефона
Центробанк решил на два года отложить сбор комиссии с банков за переводы физических лиц через СБП. Об этом объявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России.
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с чего всё началось
Банк России планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.ТАСС09:20
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