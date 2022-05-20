Банк России в связи с уменьшением волатильности на финрынках и для повышения ликвидности торгов с 1 июня 2022 года отменяет запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты "с плечом", сообщается на сайте
Странами, которым в последние пару лет удалось избежать маховика инфляции, можно назвать Японию и Китай, рассказал агентству "Прайм", сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
«Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена», — говорится в сообщении.
Российская спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря, и страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии отказались поддержать Запад против Москвы, заявил в колонке для Echos французский политолог Доминик Моизи.