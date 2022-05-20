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ЦБ отменит запрет на короткие продажи 1 июня

Банк России в связи с уменьшением волатильности на финрынках и для повышения ликвидности торгов с 1 июня 2022 года отменяет запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты "с плечом", сообщается на сайте
 регулятора.
ТАСС
Сервис «Тинькофф-инвестиции» получил от Банка России предписание для брокеров, в котором сообщается об отмене запрета на короткие продажи.
Рамблер
Решение принято в соответствии с пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», чтобы обеспечить законные интересы инвесторов на финансовых рынках.
Public Opinion
Ограничение будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.
РБК Инвестиции

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