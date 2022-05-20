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ЦБ отменит запрет на короткие продажи 1 июня

Банк России решил с 1 июня 2022 года отменить запрет на совершение коротких продаж акций и покупку валюты «с плечом».
Коммерсантъ
Сервис «Тинькофф-инвестиции» получил от Банка России предписание для брокеров, в котором сообщается об отмене запрета на короткие продажи.
Рамблер
Трейдер берет в долг у брокера ценные бумаги, валюту или товар, продает актив, а потом выкупает по более низкой цене и возвращает брокеру.
Forbes
По мнению эксперта, стремительное падение доллара связано «исключительно с дисбалансом спроса и предложения» из-за приостановки покупки валюты Минфином по бюджетному правилу и введения норматива продажи 80% экспортной выручки сырьевыми компаниями.
РБК Инвестиции

Подробнее о событии

Банк России с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи и покупку валюты «с плечом»
ТАСС09:05
ЦБ с 1 июня отменяет запрет для физлиц на короткие продажи на биржи и покупку валюты с плечом
ПРАЙМ08:50
Банк России временно уменьшает размер «кредитного плеча» брокеров
T2408:42
«Тинькофф Инвестиции»: ЦБ РФ отменит запрет на короткие продажи с 1 июня
Banknn.ru08:35
ЦБ разрешил участникам рынка «играть на понижение» после трехмесячного запрета
Forbes08:27
Участники рынка сообщили об отмене с 1 июня запрета ЦБ на короткие продажи
Интерфакс08:24
ЦБ отменит запрет на короткие продажи 1 июня
Коммерсантъ08:49

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