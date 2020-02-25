Экономика
Газета.RuЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей
За неполный месяц действия тарифов ЦБ мог выручить от 0,5 до 28,5 млн рублей. Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Читать в источнике
Оценить393
с чего всё началось
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) снова станут бесплатными для банков — Центробанк решил отменить комиссию за пользование инфраструктурой до середины 2022 года, следует из сообщения на сайте регулятора.Lenta.ru07:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:01, Ашберн
Шоу-бизнес
Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты
Политика
США расширили санкции против России
Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Сочи двоих детей унесло течением реки в море
"Поступила предварительная информация о том, что в поселке Лазаревское (Сочи) двое детей 12-и и 14-и лет пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС России во вторник.
Экономика
Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти
В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
Политика
Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния
Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Футбол
Евро-2020 может быть отменен или перенесен из-за коронавируса
Вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал о возможных последствиях эпидемии коронавируса для европейского футбола.
Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Шоу-бизнес
Maruv ответила на травлю из-за поздравления с 23 февраля
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, жестко ответила критикам, которые не признают праздник День защитника Отечества.
Происшествия
В Екатеринбурге полиция задержала разработчика Александра Литреева
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии
Культура
В HBO подтвердили выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американская телевизионная компания HBO, принадлежащая WarnerMedia, подтвердила выход нового эпизода культового сериала «Друзья» - его покажут в мае этого года.
Политика
Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
Армия и оружие
Армия Сирии сбила турецкий беспилотник в Идлибе
По данным сирийского агентства SANA, сегодня на юге провинции Идлиб в районе селения Дадих подразделение правительственных сил сбило турецкий беспилотник.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Здоровье
Проблемным регионам РФ будут выделять по пять миллиардов рублей до 2024 года
Премьер-министр Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Кургане. Регион проблемный, с низкими социально-экономическими показателями.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Наука
Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта
Ученые рассказали, что употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта.
Технологии
Названы способы уберечь смартфон от кибератак
По словам заместителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, в 90% случаев пользователи сами заражают свой смартфон.
Кино
«Битва сквозь время»: анонсирована новая игра про Самурая Джека
Хоккей
Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Политика
Секретарь СНБО Украины пообещал вернуть стране ракетный потенциал
Данилов добавил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Происшествия
В Махачкале потушили пожар в ТЦ «Пассаж»
Пожар в торговом центре в Махачкале на площади 2,5 тысячи квадратных метров полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по республике.
Энергетика
Новак рассказал, как долго продлится эра нефти
Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.