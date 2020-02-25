Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей

За неполный месяц действия тарифов ЦБ мог выручить от 0,5 до 28,5 млн рублей. Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте.
Читать в источнике
Комментировать238
с чего всё началось
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) снова станут бесплатными для банков — Центробанк решил отменить комиссию за пользование инфраструктурой до середины 2022 года, следует из сообщения
 на сайте регулятора.
Lenta.ru07:38

Подробнее о событии

Эксперт оценил решение ЦБ отменить комиссию для банков за переводы в СБП

RT на русском14:41

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

ТАСС06:28

ЦБ обнулит комиссии для банков в системе быстрых платежей

Газета.Ru12:42

Эксперт оценил отмену комиссии для банков за переводы физлиц

РИА Новости09:17

ЦБ вернул нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей

РБК06:55

ЦБ утвердил нулевые тарифы для банков за переводы физлиц в системе быстрых платежей до 30 июня 2022 года

Агентство Москва06:38

Эксперты оценили решение отменить банкам комиссию на переводы физлиц в СБП

Известия11:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:01, Ашберн
Шоу-бизнес

Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов Лободы и Лолиты

Что происходит 04:11
Политика

США расширили санкции против России

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:02
Происшествия

В Сочи двоих детей унесло течением реки в море

"Поступила предварительная информация о том, что в поселке Лазаревское (Сочи) двое детей 12-и и 14-и лет пытались перейти реку Псезуапсе и были снесены в море потоком воды", - сообщили агентству в пресс-службе МЧС России во вторник.
Интерфакс 13:35
Экономика

Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
РБК 07:31
Политика

Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния

Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Газета.Ru 02:12
Политика

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 02:30
Футбол

Евро-2020 может быть отменен или перенесен из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал о возможных последствиях эпидемии коронавируса для европейского футбола.
Metaratings 11:30
Общество

За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»

Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
REGNUM 09:06
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Телепрограмма 23 февраля в 07:35
Шоу-бизнес

Maruv ответила на травлю из-за поздравления с 23 февраля

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, жестко ответила критикам, которые не признают праздник День защитника Отечества.
Вести.Ru 05:59
Происшествия

В Екатеринбурге полиция задержала разработчика Александра Литреева

Коммерсантъ Екатеринбург 23 февраля в 13:01
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии

Газета.Ru 04:05
Культура

В HBO подтвердили выход нового эпизода сериала «Друзья»

Американская телевизионная компания HBO, принадлежащая WarnerMedia, подтвердила выход нового эпизода культового сериала «Друзья» - его покажут в мае этого года.
ГТРК Ямал 08:31
Политика

Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
РИА Новости 07:12
Армия и оружие

Армия Сирии сбила турецкий беспилотник в Идлибе

По данным сирийского агентства SANA, сегодня на юге провинции Идлиб в районе селения Дадих подразделение правительственных сил сбило турецкий беспилотник.
Московский Комсомолец 10:51
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Здоровье

Проблемным регионам РФ будут выделять по пять миллиардов рублей до 2024 года

Премьер-министр Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Кургане. Регион проблемный, с низкими социально-экономическими показателями.
Пятый канал 14:49
Авто

Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона

RuNews24.ru 03:01
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Наука

Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта

Ученые рассказали, что употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта.
ToDay News Ufa вчера в 23:12
Технологии

Названы способы уберечь смартфон от кибератак

По словам заместителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, в 90% случаев пользователи сами заражают свой смартфон.
Astera 05:51
Кино

«Битва сквозь время»: анонсирована новая игра про Самурая Джека

Игромания.ру 12:45
Хоккей

Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Vprognoze.ru вчера в 03:13
Происшествия

Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве

Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
ТАСС 15:28
Политика

Секретарь СНБО Украины пообещал вернуть стране ракетный потенциал

Данилов добавил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины.
ТАСС 14:31
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Происшествия

В Махачкале потушили пожар в ТЦ «Пассаж»

Пожар в торговом центре в Махачкале на площади 2,5 тысячи квадратных метров полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по республике.
РИА Новости 13:21
Энергетика

Новак рассказал, как долго продлится эра нефти

Как минимум в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится и в абсолютном выражении будет расти, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире Первого канала.
РИА Новости 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное