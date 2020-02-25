Экономика
ТАССЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
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Общество
Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса
Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов
Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов Оксана Самойлова родила четвертого ребенка меньше недели назад.
Игры
Релиз графической модификации The Witcher 3 HD Reworked состоится в марте
HalkHogan, создатель масштабной графической модификации к The Witcher 3, объявил дату релиза HD Reworked.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце разводятся
Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе со своей супругой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце.
Здоровье
ФАС начала расследование рекламы «Арбидола»
Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
Футбол
Алексей Сафонов: С Семаком не продлевают контракт? Значит, так его в «Зените» уважают
Агент Алексей Сафонов прокомментировал тот факт, что со многими игроками «Зенита» – такими, как Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Артем Дзюба – до сих пор не продлевают контракты, хотя прежние соглашения истекают летом.
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали заявление секретаря СНБО о слове «Донбасс»
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который отметил, что не любит слово «Донбасс», а также указал, что попытка отделить Донбасс от Украины является элементом гибридной войны.
Армия и оружие
Сирийские военные сбили турецкий беспилотник в провинции Идлиб
По данным агентства, сирийские военные сбили беспилотный летательный аппарат ВВС Турции в районе населенного пункта Дадих, который расположен на юго-востоке провинции Идлиб.
Политика
Нидерландские прокуроры заявили о свидетеле атаки ракетой по MH17
Нидерланды не сомневаются в том, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» (рейс MH17), разбившийся в июле 2014 года, был сбит ракетой ЗРК «Бук», который был транспортирован из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске, одного из формирований российских войск ПВО.
Происшествия
В Петербурге выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех пешеходов
Выехавший на тротуар после ДТП автомобиль сбил четверых пешеходов в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Авто
Крупнейшие автодилеры Петербурга увеличили долю на падающем рынке
В 2019 году 20 ведущих автохолдингов Петербурга продали 129,9 тысяч новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 2% меньше показателя продаж топ-20 за 2018 год.
Спорт
Четырёхкратный олимпийский чемпион Фара признался в применении допинга
Футбол
В Парагвае вратарь сделал чудовищную ошибку и забил глупейший автогол
Вратарь "Хенераль Диас" Густаво Сердан в матче чемпионата Парагвая против "Гуареньи" допустил ошибку и забил нелепый гол в собственные ворота.
Общество
Верховный суд признал незаконным «налог с налога» на недвижимость
Верховный суд признал незаконным включение в оценку недвижимости налога на добавленную стоимость (НДС).
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Сирию и Иран в блокировании перемирия в САР.
Общество
В Башкирии чиновник обругал матом посетителя за вопрос о дороге
Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА "Новости".
Политика
Кремль запустит конкурс для всех желающих стать депутатами Госдумы
Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко, это состязание привлечет участников, кто видит себя на общественном или политическом поприще.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Общество
Смольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга
Власти Санкт-Петербурга вновь отказали в согласовании марша памяти Бориса Немцова.
Политика
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Политика
В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции
На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию.
Экономика
Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП
Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.