Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

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