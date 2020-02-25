Экономика

ТАССТАССЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
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с чего всё началось
Переводы через систему быстрых платежей (СБП) снова станут бесплатными для банков — Центробанк решил отменить комиссию за пользование инфраструктурой до середины 2022 года, следует из сообщения
 на сайте регулятора.
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