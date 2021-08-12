Будьте в Плюсе

ЦБ отметил признаки перегрева на российском рынке недвижимости

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова отметила в интервью "Известиям", что российский рынок недвижимости демонстрирует признаки перегрева.
ТВ Центр
Данилова также выразила обеспокоенность тем, что в России растет ипотека с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика.
РИА Новости
Представитель ЦБ также отметила, что в целом качество ипотеки в России "пока достаточно хорошее".
ПРАЙМ
Доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет 0,94% от общего объема ипотечной задолженности.
ПРАЙМ

С чего всё началось

«На рынке недвижимости появляются признаки перегрева»
Во II квартале 2021-го доля ипотеки с первоначальным взносом 10–20% на первичном рынке составила 46% против 40% годом ранее.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

ЦБР видит признаки перегрева на первичном рынке недвижимости
Finam.Ruвчера в 05:16
ЦБ заметил признаки перегрева на рынке недвижимости
РИА Новостивчера в 04:24
В Центробанке увидели признаки перегрева на рынке недвижимости
РБКвчера в 00:49
Представитель Центробанка заявила о быстрых темпах роста цен на жилье в России
Lenta.ruвчера в 02:11
Центробанк: рынок недвижимости в России близок к «перегреву»
URA.Ruвчера в 01:23
В Банке России предупредили о перегреве рынка недвижимости
Российская газетавчера в 03:16
«На рынке недвижимости появляются признаки перегрева»
Известиявчера в 17:01

Интересное

Имена двум новым научно-исследовательским суднам на Дальнем Востоке выберут голосованием

В рамках национального проекта «Наука и университеты» к 2024 году на Дальнем Востоке будут построены два научно-исследовательских судна (НИС) для исследования Мирового океана.
Колыма-информ20:29

«Рубин» в меньшинстве проиграл «Ракуву», не реализовав пенальти в концовке матча

Встреча проходила в Казани и завершилась в дополнительное время со счетом 0:1. Автором единственного гола стал латвиец Владислав Гутковский, отличившийся на 111-й минуте.
Спорт-Экспрессвчера в 14:30