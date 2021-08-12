ТВ ЦентрЦБ отметил признаки перегрева на российском рынке недвижимостиГлава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова отметила в интервью "Известиям", что российский рынок недвижимости демонстрирует признаки перегрева.ТВ ЦентрДанилова также выразила обеспокоенность тем, что в России растет ипотека с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика.РИА НовостиПредставитель ЦБ также отметила, что в целом качество ипотеки в России "пока достаточно хорошее".ПРАЙМДоля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляет 0,94% от общего объема ипотечной задолженности.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИнвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтРоссийская газетаИА Красная ВеснаЦентральная Служба НовостейЮгополисРидусПолитРоссияИзвестияKonkurent.ruЭкономика сегодняРосбалтVSE42.RUFrank MediaЦарьградDeita.ruSIA.ruГазета.RuАБНРБКФАНС чего всё началось«На рынке недвижимости появляются признаки перегрева»Во II квартале 2021-го доля ипотеки с первоначальным взносом 10–20% на первичном рынке составила 46% против 40% годом ранее.Известиявчера в 17:01Подробнее о событииЦБР видит признаки перегрева на первичном рынке недвижимостиFinam.Ruвчера в 05:16ЦБ заметил признаки перегрева на рынке недвижимостиРИА Новостивчера в 04:24В Центробанке увидели признаки перегрева на рынке недвижимостиРБКвчера в 00:49Представитель Центробанка заявила о быстрых темпах роста цен на жилье в РоссииLenta.ruвчера в 02:11Центробанк: рынок недвижимости в России близок к «перегреву»URA.Ruвчера в 01:23В Банке России предупредили о перегреве рынка недвижимостиРоссийская газетавчера в 03:16«На рынке недвижимости появляются признаки перегрева»Известиявчера в 17:01Показать ещёОценить132Поделиться