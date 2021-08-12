Имена двум новым научно-исследовательским суднам на Дальнем Востоке выберут голосованием

В рамках национального проекта «Наука и университеты» к 2024 году на Дальнем Востоке будут построены два научно-исследовательских судна (НИС) для исследования Мирового океана.