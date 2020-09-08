ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
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Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
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Эксперт объяснил рекордное снижение в России числа используемых банковских карт
Национальная служба новостей03:45