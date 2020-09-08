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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
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Комсомольская правда

«Ненужный пластик»: Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Комсомольская правда07:46
RT на русском

Центробанк зафиксировал рекордное снижение числа используемых банковских карт

RT на русском09:10
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
Национальная служба новостей

Эксперт объяснил рекордное снижение в России числа используемых банковских карт

Национальная служба новостей03:45
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10

ОБСЕ зафиксировала боевиков ВСУ на участке разведения сил у Золотого

Ночью на участке разведения сил у Золотого беспилотник наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал присутствие киевских силовиков, что является очередным фактом нарушения условий разведения войск.
ОБСЕ зафиксировала боевиков ВСУ на участке разведения сил у Золотого
КП - Донецк07:36

В Кремле назвали преимущества российской вакцины от коронавируса

Комментируя приостановку разработки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" более надежна.
РИА Новости06:14
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Tiffany подала в суд на LVMH из-за затягивания сделки по слиянию

Транснациональная ювелирная компания Tiffany подала иск в суд штата Дэлавэр (США) в отношении французского концерна по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) из-за затягивания последней процесса слияния.
ТАСС09:22

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
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