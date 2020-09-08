ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Смотрите также
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Член КС Белоруссии Максим Знак перестал выходить на связь
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера
Су-27 перехватил самолёты-разведчики США и Швеции над Балтийским морем
Китай испытал свой первый многоразовый космический корабль
Белоруссия сможет поставлять до 4 миллионов тонн нефти через порты РФ
Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Более половины водителей в России пытаются снизить расходы на топливо
Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Apple проведет презентацию 15 сентября без iPhone 12
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
ЦБ сообщил об потере россиянами интереса к вкладам
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
МИД России ответил на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»
Член КС Белоруссии Максим Знак перестал выходить на связь
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
AstraZeneca объявила о приостановке испытания вакцины от коронавируса
Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову
Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии