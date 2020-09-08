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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
RT на русском

Россияне стали реже использовать банковские карты

RT на русском20:09
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное дело6 сентября в 05:53
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При покушении на вице-президента Афганистана погибли 10 человек

В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
Интерфакс02:39

Евгений Марчелли стал новым худруком театра имени Моссовета

Марчелли вкратце рассказал, что у него большой опыт руководства театрами, «начиная от самого маленького в городе Советске Калининградской области на 250 зрительных мест и 25 человек труппы» и до предыдущего места работы в Ярославском театре драмы имени Федора Волкова.
Время МСКвчера в 11:00
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — уточняется в распоряжении.
Lenta.ruвчера в 15:03
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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