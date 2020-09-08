Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
Комсомольская правда

«Ненужный пластик»: Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Комсомольская правда07:46
РБК

ЦБ сообщил о резком снижении числа используемых банковских карт

РБК20:14
Национальная служба новостей

Эксперт объяснил рекордное снижение в России числа используемых банковских карт

Национальная служба новостей03:45
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09
RT на русском

Центробанк зафиксировал рекордное снижение числа используемых банковских карт

RT на русском09:10
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»
REGNUM10:37
267

Хоккеист Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года за кокаин

Российский хоккеист Илья Алтыбармакян, выступавший за петербургский "СКА-1946", дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости08:56

Путин поддержал продление программы туров с кешбэком

По словам Чернышенко, туристы приобрели туров на 1,5 млрд руб. При этом на программу кешбэков было выделено 15 млрд руб. Помимо продления программы до конца года, захватив при этом новогодние каникулы, Чернышенко также предложил сократить количество ночей, которые должны отдыхать россияне по этой программе.
Ведомости09:15
3

На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
1

В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
3

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
782