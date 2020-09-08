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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
РБК

Шанс для биткоина. В России начали отказываться от банковских карт

РБК11:02
RT на русском

Экономист прокомментировал снижение количества используемых банковских карт в России

RT на русском12:39
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09
Комсомольская правда

«Ненужный пластик»: Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Комсомольская правда07:46
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10

ОБСЕ зафиксировала боевиков ВСУ на участке разведения сил у Золотого

Ночью на участке разведения сил у Золотого беспилотник наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал присутствие киевских силовиков, что является очередным фактом нарушения условий разведения войск.
КП - Донецк07:36

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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