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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
РБК

Шанс для биткоина. В России начали отказываться от банковских карт

РБК11:02
Национальная служба новостей

Банкир объяснил отказ россиян от пластиковых карт

Национальная служба новостей11:16
RT на русском

Эксперт оценил снижение количества используемых банковских карт в России

RT на русском11:40
Комсомольская правда

«Ненужный пластик»: Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Комсомольская правда07:46
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10

Путин отметил оперативную реакцию ШОС на острые вызовы

Страны ШОС оперативно реагируют на новые острые вызовы, в том числе связанные с преодолением социально-политических и торгово-экономических последствий пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил оперативную реакцию ШОС на острые вызовы
РИА Новости11:49

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
МонаВиста07:27
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Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза

На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза.
Ведомости03:32
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Хоккеист Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года за кокаин

Российский хоккеист Илья Алтыбармакян, выступавший за петербургский "СКА-1946", дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
РИА Новости08:56