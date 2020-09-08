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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт прокомментировал снижение числа используемых банковских карт в России

RT на русском06:35
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10

Китай испытал свой первый многоразовый космический корабль

В пятницу, 4 сентября, с космодрома Цзюцюань (Jiuquan Satellite Launch Center) на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя "Великий поход 2F" (CZ-2F, Чанчжэн-2F) был запущен экспериментальный многоразовый космический корабль.
Популярная механика6 сентября в 23:17
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Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ

Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.
REGNUM06:58
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64 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», вылечились — 53 пациента, зафиксировано три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:33
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Быстрый рост деревьев оказался плохим сигналом для климата

Исследователи изучили более 200 000 данных о древесных кольцах по всему миру и обнаружили тесную связь между ростом и продолжительностью жизни почти во всех образцах, включая тропические деревья.
Популярная механика04:27
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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