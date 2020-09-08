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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
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Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
RT на русском

Россияне стали реже использовать банковские карты

RT на русском20:09
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
Газета.Ru

Россияне отказываются от банковских карт

Газета.Ru17:20
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10

Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Названы новые правила прохождения техосмотра в 2020 и 2021 году

Напомним, согласно нового регламента, который вступает в силу 1 октября, при покупке нового авто первый техосмотр потребуется пройти только через 4 года, а не через три года, как требовалось в прошлом году.
Новые автомобили23:36
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«Умолял много лет»: Дженсен Эклс заберет «детку» со съемок «Сверхъестественного» после финала

В недавнем интервью Digital Spy актер, полюбившийся фанатам в роли Дина Винчестера, признался, что ему пришлось долгие годы умолять шоураннеров, чтобы они позволили ему увезти вещицу, «на которую он положил глаз с первого дня».
Popcornnews.ruвчера в 02:20
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