Названы новые правила прохождения техосмотра в 2020 и 2021 году

Напомним, согласно нового регламента, который вступает в силу 1 октября, при покупке нового авто первый техосмотр потребуется пройти только через 4 года, а не через три года, как требовалось в прошлом году.