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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10
RT на русском

Россияне стали реже использовать банковские карты

RT на русском20:09
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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В России выявили 5218 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлены 5218 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1195 случаев (22,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
RT на русском03:30

Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
REGNUM03:35
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Врачи рассказали, в каких случаях нельзя пускать ребенка в школу

Как сообщил врач-терапевт, член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов Иван Скороходов во время интервью для «Новосибирск-онлайн», посткоронавирусная реальность начала диктовать свои правила в самых разных сферах нашей жизни, в том числе — и в сфере образования.
Live2400:41