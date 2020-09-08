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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
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РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
RT на русском

Россияне стали реже использовать банковские карты

RT на русском20:09
Газета.Ru

Россияне отказываются от банковских карт

Газета.Ru17:20
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10

Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 06:17 — REGNUM Экономика России оказалась устойчивой к «коронавирусному» кризису лучше, чем экономики других стран, и по итогу всего периода её перспективы будут не столь печальными, как ожидалось.
REGNUM23:17
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Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
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Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от двух до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
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В Саратове осуждены мать и отчим, насиловавшие сына с 9 лет

С января по апрель 2015 года уже сама мать неоднократно вступала в интимные отношения со своим, на тот момент 12-летним, сыном, причиняя ребенку психические страдания, впоследствии приведшие к тяжелому психолого-эмоциональное состоянию.
Kursk.comвчера в 14:53
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