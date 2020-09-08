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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
Комсомольская правда

«Ненужный пластик»: Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Комсомольская правда07:46
RT на русском

Эксперт прокомментировал снижение числа используемых банковских карт в России

RT на русском06:35
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09

В Якутии обнаружен новый подвид редчайшего вида бабочек

Подвид был назван Parnassius arcticus arbugaevi и описан в статье, вышедшей в журнале Acta Biologica Sibirica.Открытие случилось на территории горной цепи длиной около 500 км, находящейся в Момском районе на северо-востоке Якутии.
Машины и Механизмы00:51

В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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