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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
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Комсомольская правда

«Ненужный пластик»: Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Комсомольская правда07:46
RT на русском

Центробанк зафиксировал рекордное снижение числа используемых банковских карт

RT на русском09:10
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09
Национальная служба новостей

Эксперт объяснил рекордное снижение в России числа используемых банковских карт

Национальная служба новостей03:45
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Главы МИД стран G7 назвали Навального жертвой химической атаки

Министры иностранных дел большой семёрки (G7) в совместном заявлении назвали Навального жертвой химической атаки и заявили, что Россия обязана провести тщательное расследование «ужасного нападения с отравлением».
Откровенно RU21:46
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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