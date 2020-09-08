Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт прокомментировал снижение числа используемых банковских карт в России

RT на русском06:35
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09

Губернатор Томской области предложил Кержакову возглавить «Томь»

Губернатор Томской области, президент футбольного клуба "Томь" Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера команды экс-форварду сборной России Александру Кержакову, сообщается на портале администрации Томской области.
РИА Новости06:17

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
811

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение смертельного ДТП, вновь отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в среду, 9 сентября.
Известия05:51
136

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАССвчера в 06:40
67

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
69

В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости" "Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации", — сказал Мурашко.
REGNUM05:33
1

Рябков объяснил уход ФРГ от сотрудничества с Россией по Навальному

Отвечая на просьбу прокомментировать возможные санкции против России за ситуацию с Навальным, Рябков заявил, что рестрикции «вполне возможны», но это не повод что-то менять в подходе Москвы, который «абсолютно логичен и объясним».
Известия06:22

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
1K