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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В России сократилось число используемых банковских карт

Коммерсантъ19:26
РБК

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

РБК20:14
RT на русском

Россияне стали реже использовать банковские карты

RT на русском20:09
Газета.Ru

ЦБ зафиксировал рекордное снижение числа банковских карт

Газета.Ru03:09
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
РИА Новости

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

РИА Новости17:10

В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости" "Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации", — сказал Мурашко.
REGNUM05:33

Лукашенко заявил об отсутствии намерений бежать из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что не собирается бежать из страны, а своим появлением с автоматом у Дворца независимости в Минске хотел показать, что он «на месте».
Rambler News Service05:39
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Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
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Apple подала встречный иск на Epic Games

Epic Games подала в суд на компанию Apple в августе после того, как популярная игра Fortnite была удалена из iOS App Store из-за внедрения неавторизованной платежной системы.
Astera02:52
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Где в Самарской области нашли 102 больных коронавирусом за сутки

По информации на 12:44 понедельника, 7 сентября, в регионе заразились еще 102 человека, 49 - в Самаре, 8 - в Тольятти, по 7 больных нашли в Кинеле и Похвистнево, а 6 - в Новокуйбышевске, 4 - в Похвистневском районе, 3 - в Красноярском.
Терра7 сентября в 05:43
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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