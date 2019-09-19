Финансы
News.ruЦБ отметил рост долговой нагрузки россиян
Банк России отмечает рост долговой нагрузки россиян и увеличение кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. Мы видим, что достаточно быстро растёт долговая нагрузка, прежде всего по необеспеченным кредитам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Спорт
России приписали манипуляции с антидопинговыми данными
Источники утверждают, что она подозревается в «манипулировании» данными Московской антидопинговой лаборатории, переданными WADA в нынешнем году.
Коммерсантъ 20 сентября в 15:45
Наука
Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 20 сентября в 12:35
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Политика
Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору.
РБК вчера в 23:47
Экономика
Кабмин одобрил законопроект о субсидиях регионам на доплаты к пенсии
В кабмине уточнили, что законопроект направлен на повышение эффективности и обеспечение своевременной целевой финансовой помощи субъектам РФ в виде субсидий на выплату региональной социальной доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров.
Аргументы и Факты вчера в 07:31
Гаджеты
В России начались продажи iPhone 11
В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 20 сентября в 02:52
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Происшествия
Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК вчера в 21:13
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в доме и гараже в Удмуртии
Один ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара в одноэтажном доме в Завьяловском районе Удмуртии.
РБК 00:22
Общество
Девочку-инвалида из Башкирии направят на операцию в Москву
РИА Новости вчера в 06:07
Политика
Нормандский формат станет серьезным испытанием для Зеленского
Новая встреча в нормандском формате может обернуться серьезным испытанием для президента Украины Владимира Зеленского, кроме того результаты встречи могут стать «холодным душем» для украинского общества, заявила в интервью телеканалу «112 Украина» депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам госбезопасности Ирина Верещук.
REGNUM 00:07
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 20 сентября в 06:46
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры
RT на русском вчера в 17:26
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Политика
Ермак пообещал, что «формула Штайнмайера» станет основой законопроекта
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал об итогах встречи в Офисе президента с активистами для обсуждения "формулы Штайнмайера" и ее роли в урегулировании ситуации в Донбассе.
Вести.Ru вчера в 13:42
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 20 сентября в 04:42
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости 20 сентября в 03:32
Космос
Студенты испытают «Одуванчик» на орбите и «Снежинку» в стратосфере
РИА Новости вчера в 20:24
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия вчера в 18:28
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 19 сентября в 04:37
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости вчера в 07:48
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru 19 сентября в 09:46
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Армия и оружие
Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток
В пятницу США заявили, что отправят некоторое количество войск на Ближний Восток и средства противоракетной обороны для саудовцев в ответ на атаку в прошлые выходные на нефтяные объекты королевства.
РБК вчера в 23:43
Культура
В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»
Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv вчера в 07:10
Здоровье
Ученые выяснили, как влияют на здоровье всего две недели «на диване»
Резкое снижение физической активности негативно сказывается на здоровье человека.
Вечерний курьер вчера в 00:10