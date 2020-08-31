Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

На 1 апреля кредит или заем имели 42 млн человек, на 1,1 млн человек больше, чем шестью месяцами ранее. У 36,4 млн человек имеется задолженность только перед банками, у 3,2 млн человек - перед банками и МФО и у 2,3 млн человек - только перед МФО.В источнике
С чего всё началось
На 1 апреля 2020 года 42 млн россиян имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО), следует из обзора Банка России (pdf
).
РБКвчера в 06:53
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Банк России необеспеченные займы пока не тревожат

Коммерсантъ17:48
Банки.ру

В ЦБ сравнили активность заемщиков банков и МФО в зависимости от возраста и региона

Банки.рувчера в 08:11
ПРАЙМ

ЦБ выяснил, сколько россиян имеет сразу несколько типов кредитов

ПРАЙМвчера в 08:14
Российская газета

ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Российская газетавчера в 07:30
РБК

ЦБ зафиксировал рост числа россиян с долгами сразу по нескольким кредитам

РБКвчера в 06:53
ТАСС

ЦБ отметил высокую активность заемщиков МФО в возрасте младше 25 лет

ТАССвчера в 04:32
Интерфакс

ЦБ не выявил «сетевые риски» групп заемщиков-физлиц и людей с несколькими кредитами

Интерфаксвчера в 03:49

«Антонов» выпустил первый серийный самолет без российских деталей

На украинском государственном предприятии ГП "Антонов", которое разрабатывает и производит самолеты серии "Ан", выпустили первый серийный транспортник Ан-178, при производстве которого не применялись детали из РФ.
Московский Комсомолец17:53

В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
REGNUM10:26
497

Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости11:11
610