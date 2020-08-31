ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

На 1 апреля кредит или заем имели 42 млн человек, на 1,1 млн человек больше, чем шестью месяцами ранее. У 36,4 млн человек имеется задолженность только перед банками, у 3,2 млн человек - перед банками и МФО и у 2,3 млн человек - только перед МФО.