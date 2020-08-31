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Российская газета
Российская газета

ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

На 1 апреля кредит или заем имели 42 млн человек, на 1,1 млн человек больше, чем шестью месяцами ранее. У 36,4 млн человек имеется задолженность только перед банками, у 3,2 млн человек - перед банками и МФО и у 2,3 млн человек - только перед МФО.В источнике
С чего всё началось
На 1 апреля 2020 года 42 млн россиян имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО), следует из обзора Банка России (pdf
).
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