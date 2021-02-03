Пандемия коронавируса привела к сокращению числа россиян с кредитами во время первой волны COVID-19, сообщают аналитики Центробанка. При этом регулятор отмечает, что спад активности на рынке розничного кредитования, связанный с пандемией и ограничительными мерами, оказался временным.

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С чего всё началось Число клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО) на фоне действия связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер сократилось во втором квартале 2020 г. на один миллион, следует из доклада «Анализ динамики долговой нагрузки населения России в II–III кварталах 2020 года на основе данных бюро кредитных историй», опубликованного Банком России. Ведомости вчера в 08:45