ЦБ отметил снижение числа россиян с кредитами из-за пандемии
Пандемия коронавируса привела к сокращению числа россиян с кредитами во время первой волны COVID-19, сообщают аналитики Центробанка. При этом регулятор отмечает, что спад активности на рынке розничного кредитования, связанный с пандемией и ограничительными мерами, оказался временным.В источнике
С чего всё началось
Число клиентов банков и микрофинансовых организаций (МФО) на фоне действия связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер сократилось во втором квартале 2020 г. на один миллион, следует
из доклада «Анализ динамики долговой нагрузки населения России в II–III кварталах 2020 года на основе данных бюро кредитных историй», опубликованного Банком России.
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