Экономика

Взгляд.руВзгляд.руЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России с 13 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Невского народного банка» (Санкт-Петербург) и «Кранбанка» (Иваново). По данным ЦБ, «Невский банк» полностью утратил собственные средства вследствие хищения значительной части активов.
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Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

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Центробанк лишил лицензии два крупных банка

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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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