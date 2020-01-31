Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦБ отобрал лицензию у московского банка

Центробанк России отобрал лицензию у московского АПАБанка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. В банке назначена временная администрация.
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Банк России отозвал лицензию у московского «Апабанка»

Москва 2401:10

Банк России отозвал лицензию у Апабанка

ТАСС00:51

Синко-банк выходит на дистанцию

Комсомольская правдавчера в 17:00

ЦБ отозвал лицензию у «Апабанка»

RT на русском00:43

Центробанк отозвал лицензию у московского Апабанка

Вечерняя Москва00:39

ЦБ отозвал лицензию у Апабанка

Банки.ру00:35

Центробанк отозвал лицензию у столичного «Апабанка»

Агентство Москва00:44
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Общество

В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости

В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.
Газета.Ru 01:38
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
REGNUM вчера в 18:48
Политика

Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства

Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Пятый канал вчера в 18:14
Политика

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики депутата Олега Николаева.
Lenta.ru 01:23
Происшествия

СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке

Погибший в результате взрыва в жилом доме во Владивостоке 27-летний мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда демонстрировал его своим знакомым.
Известия вчера в 23:54
Общество

«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Газета.Ru 01:35
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Единственная дочь покойной Анны Самохиной родила сына

Первым мужем Анны Самохиной был ее сокурсник Александр Самохин, с которым она прожила в браке 15 лет.
Телепрограмма вчера в 07:59
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Газета.Ru 01:41
Футбол

Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен

Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
Газета.Ru 01:19
Футбол

Росмяч: футболист Тарасов предложил России «национальную идею»

РЕН ТВ вчера в 18:41
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество

Депутаты защитят российских автомобилистов

В "Единой России" заявили о необходимости ввести минимальный допустимый объем содержания активных веществ в организме сидящего за рулем человека.
Quto.ru вчера в 08:28
Общество

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Российская газета 29 января в 21:00
Происшествия

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
Политика

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с «хлебом» для блокадников

Как сообщала пресс-служба ЕР, Хинштейн обсуждал этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
РИА Новости вчера в 13:56
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Происшествия

В тагильскую больницу попала девушка с подозрением на короновирус

В городскую инфекционную больницу города Нижнего Тагила Свердловской области 30 января госпитализировали пациентку с подозрением на короновирус.
Уральский меридиан 01:09
Энергетика

Оценена стоимость транзита российского газа через Украину

В конце прошлого года, оценивая доход от транзита, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет.
Lenta.ru 01:03
Общество

В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

REGNUM вчера в 05:21
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Газета.Ru 01:51
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Известия вчера в 23:45
Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Известия вчера в 18:44
Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
РИА Новости вчера в 07:30
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru вчера в 23:09
Политика

Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

РБК вчера в 13:45
Политика

Гендиректор РСК «МиГ» возглавит компанию «Сухой»

Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) определилось с кандидатурой нового гендиректора компании «Сухой».
Ведомости вчера в 15:53
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Lenta.ru вчера в 09:25
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